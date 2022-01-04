الصحة: لجنة الكادر البشري تسعى لدراسة مفاتيح الكوادر الصحية ورفع كفاءتها

غزة-الرأي

أكد أ. محمود حماد رئيس اللجنة ومدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة على اهمية عمل اللجنة من خلال دراسة مفاتيح الكادر البشري لعدد من المستشفيات شملت الإندونيسي وم. شهداء الأقصى، وم.أبو يوسف النجار، وعيادة صبحة الحرازين بما يحقق جودة الخدمة الصحية

واوضح أن الكادر البشري العامل في القطاع الصحي، يبذل جهودا كبيرة في تقديم الواجب الإنساني لأبناء شعبنا، ونحييهم على جهودهم خلال جائحة كورونا”.

وتطرق المجتمعون الى مناقشة واقع القوى البشرية العاملة في عدد من المرافق الصحية بمختلف التخصصات، من حيث الصعوبات والتحديات وأعداد هذه الكوادر ورفع كفاءتها والنهوض بالقطاع الصحي.

وحضر اللقاء كلا من د. خليل شقفة مدير عام الادارة العامة للتمريض ود.أحمد شتات مدير وحدة التخطيط وتطوير الاداء المؤسسي وأ.محمد أبو سمعان مدير دائرة الشئون الإدارية والمالية في الرعاية الأولية، وأ.سائد أبو العطا مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية في المستشفيات وأ.منير القطاطي مدير دائرة الرقابة المالية بوزارة الصحة.