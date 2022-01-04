النائب العام والخارجية يبحثان سبل التعاون المشترك ومؤسسات العدالة الدولية

غزة-الرأي

بحث النائب العام المستشار د. محمد النحال، خلال لقاء في مكتبه جمعه بوفد من وزارة الخارجية ترأسه مدير عام وزارة الخارجية المستشارمحمود المدهون، آليات التشبيك والتعاون الدولي والإقليمي مع مؤسسات العدالة الخارجية، وفق رؤية وتطلعات النيابة العامة؛ للنهوض وتطوير مرافق العدالة، واقامة المشاريع التنموية، ورفع كفاءات ومهارات أعضاء النيابة العامة.

كما ناقش الطرفان سبل تعزيز الخبرات في تطوير التحقيق الجنائي ووسائل مكافحة الجريمة، عبر تبادل الخبرات والتدريب مع مؤسسات العدالة في دول الجوار؛ ما ينعكس إيجاباً في تقديم أفضل الخدمات العدلية للمتعاملين والمواطن الفلسطيني الذي يستحق التقدير، فضلاً عن تعزيز ملاحقة وتعقُّب مرتكبي الجرائم، واستعادة الحقوق، ورد المظالم لأصحابها.



وشدد الطرفان على تعزيز ضبط وملاحقة تزوير المستندات الرسمية الممهورة بخاتم إحدى سفارات فلسطين في الخارج، من خلال إسناد النيابة العامة للدور الرقابي للخارجية على صحة المستندات الواردة من الخارج، وذلك في إطار العلاقة التكاملية بين الطرفين؛ بهدف الحفاظ على الحقوق العامة والسلم الأهلي، وتعزيز ثقة المواطنين بالمستندات الرسمية، وتحقيقاً للعدالة.

