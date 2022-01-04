المدهون يستقبل وفداً من شركة الاتصالات الخلوية "أريدو"

غزة-الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفداً من شركة الاتصالات الخلوية "أريدو" يرأسه مديرها التنفيذي المهندس هيثم أبو شعبان، وبرفقته محامي الشركة الأستاذ مروان سيسالم، والمستشار القانوني للشركة الأستاذ محمد كحيل، وبحضور الأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.

من جهته، رحب المستشار المدهون بالمهندس أبو شعبان والوفد المرافق له، مؤكداً أن الاقتصاد ومؤسسات القطاع الخاص تعتبر أعمدة وركيزة أساسية يقوم عليها بناء المجتمع، وأن الإدارة الناجحة هي من ترسم طريقها وإجراءاتها بشكل قانوني، موضحاً أن القضاء القوي والعادل يعزز الاستثمار ويعتبر الملاذ الأخير والآمن لجميع المؤسسات والافراد في فصل المنازعات.

وهنأ المهندس أبو شعبان والوفد المرافق له المستشار المدهون، وقدموا درع التكريم على توليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، متمنين له السداد في تعزيز منظومة العدالة في المجتمع.

