التخطيط والتطوير بالعدل والمعهد العالي للقضاءيبحثان احتياجات الوزارة التدريبية

غزة-الرأي

بحث قسم التخطيط والتطوير في وحدة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة العدل احتياجات الوزارة التدريبية مع المعهد العالي للقضاء.

واستقبلت رئيس قسم التخطيط والتطوير أ. ريهام هللو وفد دائرة الشؤون العلمية والعلاقات العامة في المعهد العالي للقضاء ممثلاً بـ أ. طاهر عياد الباحث القانوني بالمعهد العالي للقضاء الفلسطيني و أ. أحمد طافش علاقات عامة وإعلام المعهد.

وجاء اللقاء لحصر الاحتياجات التدريبية الخاصة بموظفي وزارة العدل حيث قام القسم بتزويدهم بالخطة التدريبية لعام 2022م وتم الاتفاق على عقد العديد من اللقاءات القادمة بالخصوص لتحديد محاور الدورات والموظفين المستهدفين.

