الحتة يؤكد أهمية العمل القانوني والحقوقي المشترك لتفعيل قضية الأسرى

غزة-الرأي

أكد المستشار أحمد عمر الحتة على أهمية دور وزارة الأسرى والمحررين في إبراز قضايا الأسرى ورعاية ذويهم، مؤكداً على ضرورة إعلاء وتيرة التنسيق المشترك خاصة في الشأن الحقوقي والقانوني، وجعل قضاياهم حاضرة على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار الحتة للأستاذ بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الاسرى والمحررين والوفد المرافق له لتهنئته بتسلم مهام منصبه وكيلاً لوزارة العدل.

من جهته، ثمن المدهون دور وزارة العدل في تحقيق الاستقرار والأمن، كركن رئيس في منظومة العدالة.

كما شكر المدهون الجهود الكبيرة التي تقوم بها العدل في الدفاع عن قضايا شعبنا الوطنية، خاصة قضية الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدا على أهمية تعزيز وزيادة التنسيق بين الوزارتين من أجل هذه القضية الوطنية ذات الحساسية والقدسية الخاصة لدى شعبنا الفلسطيني.

