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المدهون "نسعى لتعزيز سلطة القضاء وتطبيق القانون

04 كانون ثاني / يناير 2022 11:14

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غزة-الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون وفداً من جمعية رجال الأعمال الفلسطينية، يرأسه الأستاذ علي الحايك، وبرفقته المحامي شرحبيل الزعيم والمهندس محمد مشتهى، الأستاذ أحمد دلول، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.
بدوره،  رحب المستشار المدهون بالأستاذ الحايك والوفد المرافق له، موضحاً أهمية تعزيز دور رجال الأعمال في خلق استثمارات تعزز الوضع الاقتصادي في القطاع، وتوفر فرص عمل للمواطنين لتحقيق الأمن الاجتماعي، في ظل ما يعانيه قطاع غزة من سوء أوضاع اقتصادية بسبب الحصار والحروب.
وأوضح المستشار المدهون سعيه لتعزيز سلطة القضاء وتطبيق سيادة القانون، لتوفير مناخ صالح للتنمية بكافة أشكالها، لتحسين الوضع الاقتصادي، وبما يضمن حقوق الأطراف أصحاب العلاقة، وفصل المنازعات بينهم بالعدل.
من جانبه، هنأ رجل الأعمال الحايك والوفد المرافق له المستشار المدهون وقدموا درع التكريم لتوليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء متمنين له التوفيق والسداد في تعزيز دور السلطة القضائية بما يساهم في توفير بيئة تنموية حقيقية تخدم المواطن الفلسطيني.
 

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