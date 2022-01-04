بلدية رفح تختتم دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي

غزة-الرأي

اختتمت بلدية رفح جنوب محافظات قطاع غزة دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي "ICDL"، التي استهدفت مختلف الفئات الوظيفية في البلدية، والتي عُقدت في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين بلدية رفح ومركز تامر التعليمي، وبإشراف مديرية التربية والتعليم.

وأفاد رئيس شعبة التطوير الإداري وبناء القدرات م. صلاح أبو غالي أن الدورة استهدفت 20 من الموظفين، خلال 50 ساعة تدريبة، بقاعة التدريب الخاصة ببلدية رفح، وعُقد الاختبار النهائي بقاعة الحاسوب الخاصة بمركز تامر التعليمي.

وأشاد أبو غالي بالتعاون البناء والمثمر مع مركز تامر التعليمي برفح ممثلاً برئيسه أ. تامر تيم، ودورهم المهم في إنجاز هذه الدورة، التي تأتي في إطار خطة التدريب السنوية؛ من أجل رفع كفاءة وتحسين أداء الموظفين في مجالات عملهم، مشيرًا إلى أن الدورة تسهم في رفع كفاءة الموظفين في العلوم الأساسية للحاسوب ومكوناته والأنظمة المشغلة له وبرامجه المختلفة، إضافة إلى التعرف على مواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، كما أثنى على دور مديرية التربية والتعليم برفح، والدور المتميز لرئيس قسم الاعتمادات والتراخيص د. عمار الشريف في الإشراف على إنجاز وإتمام هذه الدورة، وتسهيل الإجراءات الخاصة باعتمادها.

