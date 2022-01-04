بلدية عبسان الكبيرة تُكرم موظفيها وتُفرد جائزة نقدية للمتميز

غزة-الرأي

كرمت بلدية عبسان الكبيرة جميع موظفيها لجهودهم المبذولة خلال عام 2021م، كما كرم رئيس بلديتها د.أنور أبو ظريفة اليوم الموظف المتميز للعام 2021م في حفل أقيم بهذه المناسبة في قاعة اجتماعات البلدية وبحضور أعضاء من المجلس البلدي ومدراء البلدية.

وقد حصل على لقب الموظف المتميز لهذا العام م.هشام عبد الرزاق قديح _ قسم المياه والصرف الصحي والصيانة_ حسب المعايير المتعارف عليها داخل البلدية لمنح هذا المسمى.

وأوضح رئيس البلدية د. أنور أبو ظريفة بأن الجائزة تشكل حافزاً وتشجيعاً لروح الانتماء، وتهدف لتعزيز روح العمل وانتماء الموظف للبلدية ووصولاً للتميز في الأداء.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم الموظف ومنحه مكافئة مالية حسب النظام المعمول به للموظف المتميز بقيمة مائة دينار، كما سيتم وضع صورة للموظف المتميز على مدار عام كامل في صادرة مقر البلدية.

يُذكر أن بلدية عبسان الكبيرة قد أطلقت جائزة الموظف المتميز لأول مرة خلال عام 2019 ضمن خطتها السنوية من أجل تشجيع الموظفين بالبلدية على تطوير آدائهم بما يحقق التطور المستمر؛ لزيادة كفاءة وفاعلية الموظفين.

