السياحة والآثار والحكم المحلي يؤكدان المحافظة على المواقع الأثرية

غزة-الرأي

أكد وكيل السياحة والآثار د.ابراهيم جابر ووكيل وزارة الحكم المحلي م.سمير مطير وبحضور مدير عام الآثار والتراث الثقافي د.جمال أبو ريدة على المحافظة على المواقع الأثرية وإلغاء أي مخطط إقليمي سواء فتح أو إغلاق شارع يتعارض مع حرم الموقع الأثري باعتباره معلما وطنياً وجب الحفاظ عليه ،ويعزز انتماء وهوية وقداسة وعراقة الحضارة الفلسطينية وتاريخها وتراثها.

وأكد م.سمير مطير الإيعاز للبلديات في قطاع غزة التشبيك مع الوزارة لتقديم مشاريع للممولين لصيانة وترميم المواقع وحمايتها والحفاظ عليها كلا حسب اختصاصه المكاني.

وبين د.جابر أن الوزارة أشرفت نهاية العام السابق و بالتعاون مع بلدية عبسان الكبيرة والشركاء على صيانة وترميم الأرضية الفسيفسائية بمقام الشيخ إبراهيم وإعادته معلماً اثرياً عبر بناء السور الأثري وإعاده تجميع وترميم الأرضية الفيسفائية وتعطيتها بحماية مكانة لتصبح مزاراً عاماً لأهالي، فضلا عن مواصلة دورها في مشاريع الكبري للحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي للشعب الفلسطيني،واستمرارية تفعيل الأنشطة والمبادرات المجتمعية وتوثيق السجل الوطني للحفاظ على المقتنيات الأثرية وتعزيز الهوية والانتماء.

