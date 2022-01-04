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بلدية رفح تختتم مشروع تحديث قاعدة البيانات المركزية للمدينة

04 كانون ثاني / يناير 2022 12:10

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غزة-الرأي

اختتمت بلدية رفح جنوب محافظات قطاع غزة مشروع تحديث قاعدة البيانات المركزية لأحياء مدينة رفح كافة، من خلال تحديث معلومات المباني الأساسية وربط أقسام البلدية بقسم نظم المعلومات الجغرافية GIS.
وأفادت المهندسة بدائرة الحاسوب ونظم المعلومات الجغرافية آلاء أبو جزر أن المشروع يهدف لتأمين المعلومات الضرورية التي تسهم في دعم اتخاذ القرارات العملية الصحيحة في كل مشاريع التنمية والبنية التحتية في مدينة رفح، مشيرةً إلى أنه يأتي في إطار خطة متكاملة للارتقاء بالخدمات البلدية تستند إلى الجودة وتتسم بعدم التضارب والتداخل وتطبيق قاعدة بيانات مركزية موحدة، تتحقق من خلالها سياسة البلدية واستراتيجيتها التي تستهدف الاستمرار بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أبو جزر أن مشروع تحديث قاعدة البيانات أُنجز بالتعاون والتنسيق بين وحدة الحاسوب وقسم نظم المعلومات الجغرافية، مبينةً أن المشروع وفر 11 فرصة عمل مؤقتة، شملت مهندسين ومختصي نظم معلومات جغرافية، وأشارت إلى أن المشروع استهدف جمع معلومات المباني القائمة التي لا تتوفر معلوماتها في البلدية، من خلال جمع البيانات ميدانيًا باستخدام "تطبيق البلدية لتحديث البيانات" لتيسير الوصول إلى الأماكن، ومن ثم إدخال البيانات على الواجهة البرمجية، بالإضافة إلى ربط المباني بملفات التنظيم الخاصة بها عن طريق الرقم البريدي الموحد، كذلك ربط ملفات الجباية التي لا يتوفر لها رقم مبنى وشارع بمواقع المباني المكانية، من خلال الملفات الورقية والتحديث الميداني، كما عمل المشروع على تحديث المخططات التفصيلية بحسب رفع الـ GPS من شوارع، ومرافق، وارتفاعات مباني، وجرى العمل على توحيد اسم المالك بين قاعدة البيانات المركزية وقاعدة بيانات التنظيم بناء على بيانات ملفات التنازلات.
وبيّنت أن فرق البلدية خلال المشروع أنجزت 2300 ملف جمع ميداني جرى إدخال بياناتها، و3150 ملف تنظيم، و2780 ملف جباية، و210 ملف تنازل، مؤكدةً أن تحديث قاعدة البيانات يختصر العديد من الإجراءات والمتطلبات المادية، لتشكل الأساس لقاعدة البيانات الضرورية لدعم جميع مشاريع التطوير والتنمية العمرانية والبيئية في مدينة رفح حاليًا ومستقبلاً.
 

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