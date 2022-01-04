الحتة وسلطة المياه يتفقان على تشكيل لجنة تعاون مشترك

غزة-الرأي

اتفق المستشار أحمد الحتة وكيل وزارة العدل مع رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف إبراهيم على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين للبحث عن التقاطعات المشتركة والمتبادلة بين المؤسستين.

جاء ذلك خلال استقبال الحتة لرئيس سلطة جودة البيئة والوفد المصاحب له، لتهنئته بمهام منصبه وكيلاً لوزارة العدل.

وثمّن الحتة المجهودات المبذولة من قبل سلطة المياه وجودة البيئة، متطرقاً لأبرز الملفات التي تتعامل معها، وذلك من خلال التعرف على ماهية أزمة المياه الموجودة في قطاع غزة.

بدوره، أوضح ابراهيم أن هناك تعدي واضح وصارخ من قبل المواطنين بحق الخزان الجوفي، يحتاج لاتخاذ حالة ضبط من قبل صناع القرار.

