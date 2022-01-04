وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و324 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الكلاب البوليسية ..احترافية في التفتيش وسرعة في الأداء وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تعد نظاماً خاصاً للمطبات الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية بغزة تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تعقد دوره بعنوان "الفرق الإسلامية والمذاهب المعاصرة" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات وجمعية مكة الخيرية تبحثان التعاون وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تستعرض موازنتها المقروءة للعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "النحال " يؤكد على دعم وتعزيز القطاع الخاص وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد اجتماعا لمناقشة عدة قضايا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منشآت شمال طوباس
أخبار » الأخبار الحكومية

بالصور| البرلمان الطلابي ينظم وقفة تضامنية مع الأسير أبو هواش

04 كانون ثاني / يناير 2022 12:44

البرلمان الطلابي ينظم وقفة تضامنية مع الأسير هشام أبو هواش
البرلمان الطلابي ينظم وقفة تضامنية مع الأسير هشام أبو هواش

غزة- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس وأعضاء البرلمان الطلابي وقفة تضامنية مع الأسير هشام أبو هواش، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 141 على التوالي رفضاً لمواصلة اعتقاله إداريًا.

وانطلق طلبة البرلمان الطلابي من مدرستي الخنساء الثانوية، وطيبة الثانوية في مسير مهيب متجهين إلى مقر المديرية، ورددوا خلال المسير الشعارات التي تندد بقرار تمديد الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش ورفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه.

وشارك في الوقفة التضامنية مدير التعليم أ. سعيد قديح، ومدير الدائرة الإدارية منار أبو خاطر، ومدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي، وعدد من رؤساء الأقسام وموظفي المديرية.

وفي كلمته أكد قديح على ضرورة التفاعل الجماهيري والشعبي الواسع مع الأسرى في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسير هشام أبو هواش الذي يخوض وحده معركة كرامة وببسالة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد قديح على أن من حق الأسير أبو هواش أن تقف كل شرائح شعبنا إلى جانبه ومساندته في معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها وحده، متسلحًا بالإرادة الحرة والعزيمة الصلبة واليقين الذي لا يلين حتى يحقق النصر وينتزع حريته من بين مخالب السجّان الإسرائيلي.

يشار إلى أن “أبو هواش” معتقل منذ 27/10/2020 إداريًا، ومضى على إضرابه عن الطعام 141يومًا، وأن وضعه الصحي وصل إلى مرحلة الخطورة التي تهدد حياته.

 

البرلمان الطلابي ينظم وقفة تضامنية مع الأسير هشام أبو هواش 8825cfd4-8818-40a6-90f4-09a3d6091e46-660x370 50e1a7a2-4c81-434a-97ec-c338181084dc-660x370 42aba650-6ad0-40fc-a452-640ee282e8af-660x370 7fe31a78-fa1c-46d6-a217-acfda38b6a49-660x370 7e84a759-8d6d-42f3-870e-f4b8ba061c9b-660x370 7c55b913-c16b-4e55-bacc-3e28aacda611-660x370 0bfd8587-bb9d-4ee6-a943-e3ac75e400db-660x370 0bd334c6-1c18-4e3b-8bf9-0be02ed0c4ca-1-660x370
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟