بالصور| البرلمان الطلابي ينظم وقفة تضامنية مع الأسير أبو هواش

غزة- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس وأعضاء البرلمان الطلابي وقفة تضامنية مع الأسير هشام أبو هواش، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 141 على التوالي رفضاً لمواصلة اعتقاله إداريًا.

وانطلق طلبة البرلمان الطلابي من مدرستي الخنساء الثانوية، وطيبة الثانوية في مسير مهيب متجهين إلى مقر المديرية، ورددوا خلال المسير الشعارات التي تندد بقرار تمديد الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش ورفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه.

وشارك في الوقفة التضامنية مدير التعليم أ. سعيد قديح، ومدير الدائرة الإدارية منار أبو خاطر، ومدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي، وعدد من رؤساء الأقسام وموظفي المديرية.

وفي كلمته أكد قديح على ضرورة التفاعل الجماهيري والشعبي الواسع مع الأسرى في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسير هشام أبو هواش الذي يخوض وحده معركة كرامة وببسالة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد قديح على أن من حق الأسير أبو هواش أن تقف كل شرائح شعبنا إلى جانبه ومساندته في معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها وحده، متسلحًا بالإرادة الحرة والعزيمة الصلبة واليقين الذي لا يلين حتى يحقق النصر وينتزع حريته من بين مخالب السجّان الإسرائيلي.

يشار إلى أن “أبو هواش” معتقل منذ 27/10/2020 إداريًا، ومضى على إضرابه عن الطعام 141يومًا، وأن وضعه الصحي وصل إلى مرحلة الخطورة التي تهدد حياته.