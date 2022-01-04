التعليم تجتمع مع مشرفات رياض الأطفال لتطوير العمل في الرياض

غزة-الرأي

اجتمعت وزارة التربية والتعليم العالي- دائرة رياض الأطفال مع مشرفات رياض الأطفال في مديريات التربية والتعليم لمناقشة إجراءات تطوير عمل الدائرة الإشرافي على رياض الأطفال في ظل تطبيق هيكلية الوزارة الجديدة، وذلك في مقر الوزارة بغزة.

بدوره، اكد أ. حسين العيلة مدير دائرة رياض الأطفال أهمية تنفيذ الخطة السنوية والاستراتيجية لدائرة رياض الأطفال، إضافة لتطوير تعبئة استبانات وتقارير الزيارة الصفية المحوسبة عبر الخدمات الإلكترونية.

وشدد العيلة على ضرورة تعزيز تنمية قدرات المشرفات والمديرات والمربيات في مجال الطفولة المبكرة والمشاركة في تطوير البرامج والمناهج والأدلة التعليمية الخاصة بالرياض وفق وثيقة الإطار العام الوطني لمنهاج رياض الأطفال في فلسطين.

