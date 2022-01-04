وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و324 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الكلاب البوليسية ..احترافية في التفتيش وسرعة في الأداء وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تعد نظاماً خاصاً للمطبات الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية بغزة تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تعقد دوره بعنوان "الفرق الإسلامية والمذاهب المعاصرة" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات وجمعية مكة الخيرية تبحثان التعاون وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تستعرض موازنتها المقروءة للعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "النحال " يؤكد على دعم وتعزيز القطاع الخاص وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد اجتماعا لمناقشة عدة قضايا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منشآت شمال طوباس
أخبار » الأخبار الحكومية

النائب العام يثمن دور الشرطة العسكرية والالتزام بالاجراءات القانونية

04 كانون ثاني / يناير 2022 12:48

النائب العام يثمن دور الشرطة العسكرية والالتزام بالاجراءات القانونية
النائب العام يثمن دور الشرطة العسكرية والالتزام بالاجراءات القانونية

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، بمكتبه، وفداً من قيادة الشرطة العسكرية، يرأسه العميد عمر أبو سنينة مدير قائد جهاز الشرطة العسكرية، ولفيف من مدراء إداراته، مُثمناً دور شركاء العدالة في الالتزام التام بدقة وسلامة الإجراءات القانونية، ومؤكداً على ضرورة مراعاة الأصول القانونية في التوقيف واحتجاز النزلاء، والتعاون في تأمين المطلوبين من منتسبي الأجهزة الأمنية للنيابة العامة، وترسيخ هيبة المؤسسات القضائية والعدلية.

بدوره، أشاد العميد أبو سنينة بسياسات النيابة العامة في تدرّج المظالم، وتعزيز الحقوق والحريات العامة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار، وترسيخ العدالة المجتمعية، مثمناً دورها في تعزيز الثقافة القانونية للمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية، داعياً بالسداد والتوفيق للنائب العام في منصبه الجديد، وأن يواصل الخُطى المحمودة في الحفاظ على سلامة الإجراءات، واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة بين المواطنين.

185094ae-0037-4084-9cba-2569a918e178 النائب العام يثمن دور الشرطة العسكرية والالتزام بالاجراءات القانونية
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟