النائب العام يثمن دور الشرطة العسكرية والالتزام بالاجراءات القانونية

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، بمكتبه، وفداً من قيادة الشرطة العسكرية، يرأسه العميد عمر أبو سنينة مدير قائد جهاز الشرطة العسكرية، ولفيف من مدراء إداراته، مُثمناً دور شركاء العدالة في الالتزام التام بدقة وسلامة الإجراءات القانونية، ومؤكداً على ضرورة مراعاة الأصول القانونية في التوقيف واحتجاز النزلاء، والتعاون في تأمين المطلوبين من منتسبي الأجهزة الأمنية للنيابة العامة، وترسيخ هيبة المؤسسات القضائية والعدلية.

بدوره، أشاد العميد أبو سنينة بسياسات النيابة العامة في تدرّج المظالم، وتعزيز الحقوق والحريات العامة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار، وترسيخ العدالة المجتمعية، مثمناً دورها في تعزيز الثقافة القانونية للمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية، داعياً بالسداد والتوفيق للنائب العام في منصبه الجديد، وأن يواصل الخُطى المحمودة في الحفاظ على سلامة الإجراءات، واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة بين المواطنين.