ديوان الفتوى والتشريع يعلن عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد

غزة-الرأي

أعلن ديوان الفتوى التشريع اليوم الثلاثاء عن إطلاق موقعه الالكتروني https://dftp.gov.ps على شبكة الانترنت ليمكن المستفيدين من الوصول إلى موسوعة التشريعات وأعداد الوقائع الفلسطينية كافة بالإضافة للعديد من الأيقونات والمستجدات القانونية الهامة.

وأكد أ. مخلد جبر جندية مدير دائرة الفتوى والتشريع والاتفاقيات والعقود ورئيس اللجنة المكلفة بتطوير وإطلاق الموقع أن موقع الديوان الإلكتروني يعد مرجعاً قانونياً لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والأكاديميين والمحاميين والباحثين وطلبة الجامعات.

وأوضح أ. جندية أن الموقع يتيح لزواره سهولة التصفح والبحث عن المعلومة القانونية من خلال خطوات سلسة وبسيطة تلبي احتياجات المتعاملين مضيفاً إلى أن الموقع تضمن العديد من الأيقونات الهامة مثل أعداد الوقائع الفلسطينية في عهد السلطة الفلسطينية، الوقائع الفلسطينية في عهد الإدارة المصرية ، الأوامر العسكرية زمن الاحتلال (الإسرائيلي) بالإضافة إلى التشريعات القديمة التي تعود إلى الحقب التاريخية المختلفة (الدولة العثمانية، الانتداب البريطاني) مع بيان وصف حالة التشريع من حيث السريان أو الإلغاء أو التعديل بالإضافة إلى موسوعة الاتفاقيات الدولية والدساتير العربية ومجموعة من الأبحاث القانونية المحكمة، والمذكرات الإيضاحية لبعض القوانين.

