وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و324 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الكلاب البوليسية ..احترافية في التفتيش وسرعة في الأداء وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تعد نظاماً خاصاً للمطبات الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية بغزة تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تعقد دوره بعنوان "الفرق الإسلامية والمذاهب المعاصرة" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات وجمعية مكة الخيرية تبحثان التعاون وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تستعرض موازنتها المقروءة للعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "النحال " يؤكد على دعم وتعزيز القطاع الخاص وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد اجتماعا لمناقشة عدة قضايا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منشآت شمال طوباس
أخبار » الأخبار الحكومية

ديوان الفتوى والتشريع يعلن عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد

04 كانون ثاني / يناير 2022 12:49

11
11

غزة-الرأي

أعلن ديوان الفتوى التشريع اليوم الثلاثاء عن إطلاق موقعه الالكتروني https://dftp.gov.ps على شبكة الانترنت ليمكن المستفيدين من الوصول إلى موسوعة التشريعات وأعداد الوقائع الفلسطينية كافة بالإضافة للعديد من الأيقونات والمستجدات القانونية الهامة.
وأكد أ. مخلد جبر جندية مدير دائرة الفتوى والتشريع والاتفاقيات والعقود ورئيس اللجنة المكلفة بتطوير وإطلاق الموقع أن موقع الديوان الإلكتروني يعد مرجعاً قانونياً لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والأكاديميين والمحاميين والباحثين وطلبة الجامعات.
وأوضح أ. جندية أن الموقع يتيح لزواره سهولة التصفح والبحث عن المعلومة القانونية من خلال خطوات سلسة وبسيطة تلبي احتياجات المتعاملين مضيفاً إلى أن الموقع تضمن العديد من الأيقونات الهامة مثل أعداد الوقائع الفلسطينية في عهد السلطة الفلسطينية، الوقائع الفلسطينية في عهد الإدارة المصرية ، الأوامر العسكرية زمن الاحتلال (الإسرائيلي) بالإضافة إلى التشريعات القديمة التي تعود إلى الحقب التاريخية المختلفة (الدولة العثمانية، الانتداب البريطاني) مع بيان وصف حالة التشريع من حيث السريان أو الإلغاء أو التعديل بالإضافة إلى موسوعة الاتفاقيات الدولية والدساتير العربية ومجموعة من الأبحاث القانونية المحكمة، والمذكرات الإيضاحية لبعض القوانين.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟