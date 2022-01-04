الحكم المحلي تعقد تناقش ملف تحسين عقود مهندسي البلديات

غزة- الرأي

عقدت لجنة تسوية عقود مهندسي البلديات في وزارة الحكم المحلي اجتماعاً لمناقشة ملف تحسين عقود مهندسي البلديات.

بدورها رحبت مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي م. منى سكيك بالحاضرين وبينت أن رؤية الوزارة تتطابق مع مساعي اللجنة وأن عام 2022 سيشهد إنهاء معاناة لكل موظفي العقود.

وأكدت أن المهندسين هم محور عمل البلديات وان أي تقدم في أداء البلديات يكون عقله المدبر هو مهندسيه.

من جهتها أفادت م. عزة العجل بأنه وخلال الاجتماع السابق لنقيب المهندسين م. ناجي سرحان ووكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير تم التوافق على انهاء ملفات موظفي العقود بالبلديات خلال فترة الثلاث سنوات القادمة.

بدوره، نوه م. سالم الصفدي بصفته مقرر اللجنة أن أحد توصيات اجتماع الوكيل مع نقيب المهندسين بخصوص موظفي العقود بأنه سيتم العمل وفق نفس الآلية الخاصة بموظفي الحكومة من العقود.

فيما نوه مدير شؤون موظفي البلديات أ. رامز عبده مدير شئون البلديات أنه في عام 2014 تم إيقاف جميع التعيينات في البلديات، وتم تخصيص مبلغ مالي لزوم عقود التشغيل.

واضاف :" قامت البلديات بعمل عقود تشغيل دون وجود الدور الرقابي للوزارة على طبيعة الإعلانات والعقود والمسابقات والنتائج"، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى وجود أزمة كبيرة لدى البلديات، وخاصة أن منهم من تعاقد مع موظفين تخصصين على عقود عمال.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بعمل لجنة احداثيات للبلديات، وجاري مناقشة الاحداثيات الوظيفية.

وأوضح أن لدى الوزارة رؤية لتصفير ملفات الموظفين العقود حيث أن قيود ومعايير ملف العقود تشمل مشروعية العقد من (اعلان ومسابقة- عقود مؤقته).

والقدرة المالية للبلدية وملف التأمين والمعاشات.

وأكد أن الوزارة قامت بدراسة عدد من تظلمات وعقود بعض الموظفين حيث ان بعض منهم تم رفع قيمة راتبه الى 1400 شيكل وتعديل مسماه الوظيفي.