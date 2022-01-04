"الأشغال : ترميم أول برج سكني متضرر نتيجة العدوان الاخير

غزة-الرأي

انتهت وزارة الأشغال العامة والإسكان من ترميم أول برج سكني تعرض للأضرار البليغة خلال العدوان الأخير على غزة، وهو بتمويل من ائتلاف AiD For Palestine ماليزيا .

وقال وكيل الوزارة م. ناجي سرحان خلال حفل تسليم البرج، أن ترميم البرج الأندلس بغزة يمثل إنجاز كبير ومهم على صعيد عملية الاعمار، وهو بداية حقيقية لإعادة الاعمار، التي بدأت تتوسع معنا ونأمل أن يشهد هذا العام إعادة إعمار كافة الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير خلال الحرب.

وشكر م. سرحان المؤسسة الماليزية والشعب الماليزي على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني .

وأوضح م. سرحان أن أعمال الترميم شملت ترميم 44 شقة سكنية اضافة للواجهات والمصعد وغيرها من الأعمال، حيث أصبحت الشقق جاهزة للسكن وتم تلسيمها لأصحابها .

وأعرب م. سرحان عن أمله في انجاز المزيد من مشاريع الإعمار، وأن الوزارة بدأت بصرف دفعات من الإعمار للمتضررين وتم طرح عطاءات لاعمار عدد جديد من العمارات السكنية عبر المنح المتوفرة .

وشكر سرحان المهندسين وطواقم العمل التي أشرفت على أعمال ترميم البرج السكني عبر التنسيق الكامل مع الوزارة .

