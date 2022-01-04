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خلال مؤتمر صحفي مع الفصائل بوزارة الاسرى

"المدهون" يدعو لانتفاضة عارمة من أجل الأسير أبو هواش وكافة الأسرى

04 كانون ثاني / يناير 2022 01:07

خلال مؤتمر صحفي مع الفصائل بوزارة الاسرى من أجل الأسير هشام أبو هواش وباقي الأسرى،
خلال مؤتمر صحفي مع الفصائل بوزارة الاسرى من أجل الأسير هشام أبو هواش وباقي الأسرى،

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الأسرى والمحررين  بهاء الدين المدهون، أن المشاهد المؤلمة والمفجعة التى رأها العالم للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 141 على التوالى، تبرز مدى الإجرام والسادية الذي يمارسه الاحتلال بشكل يومي ضد الأسرى داخل سجون الاحتلال.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، عقب اجتماع لفصائل المقاومة الفلسطينية ووزارة الأسرى فى مقر الوزارة اليوم الثلاثاء، لدعم واسناد الأسير هشام أبو هواش وتداول كافة الخطوات المطلوبة لاسناده فى اضرابه المفتوح عن الطعام، بحضور قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية وشخصيات اعتبارية من القوى الوطنية والإسلامية وأسرى محررون وأهالى أسرى.

وأوضح المدهون، أنه يجب أن ننتفض انتفاضة عارمة من أجل الأسير هشام أبو هواش وباقي الأسرى، مشيراً بأن قضية أبو هواش تحتاج لتحرك من المقاومة بالطريقة التي تراها مناسبة، وأن يتحتم على الجميع مساندته حتى يخرج منتصرًا، وحشد كل الطاقات لنصرته فهو يخوض المعركة نيابةً عن الأسرى والإداريين وأهالي الأسرى، داعياً المؤسسات الحقوقية والدولية إلى العمل الجاد لإنقاذ حياته قبل فوات الآوان.


من جهته قدم القيادى فى حركة د. إسماعيل رضوان عن كلمة فصائل المقاومة التحية والإجلال لصمود الأسير هشام أبو هواش، موجهاً له كلمة بأن المقاومة الفلسطينية فى كافة أماكن تواجدها لن تخذلك ولن تتركك حتى نيل الحرية، وأن أي مساس بحياة الأسير أبو هواش يمثل قلباً للطاولة وستبقى المقاومة هي الدرع والسيف للدفاع عن شعبنا وأسرانا.


وحمل رضوان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش وعليه أن يتحمل التداعيات المترتبة عن حدوث أي مكروه له، داعياً  أبناء شعبنا الفلسطيني لمساندة أسرانا والاشتباك مع الاحتلال في نقاط التماس بالضفة، وأيضاً المنظمات الحقوقية والإنسانية والسلطة الفلسطينية للقيام بواجبها تجاه الأسير أبو هواش ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفع اليد الغليظة عن المقاومة. مشيراً أن فصائل المقاومة أنها في حالة انعقاد دائم للتعامل مع تطورات حالة الأسير أبو هواش.

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