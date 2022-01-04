"النحال " يؤكد على دعم وتعزيز القطاع الخاص

غزة-الرأي

استقبل النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، بمكتبه، وفداً من الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، يترأّسه رئيس مجلس إدارتها أ. عبدو غنيم، ونائبه أ. إيمان عواد، وأمين الصندوق أ. عامر سلمي، وأمين السر أ. خالد الطيب؛ لبحث آفاق التعاون المشترك في حل قضايا ومشاكل أصحاب المنشآت السياحية.

وأكد المستشار/ النحال أن النيابة العامة تعمل مع جميع شرائح المجتمع؛ لتحقيق العدالة المجتمعية، وتعزيز سيادة القانون، مشدداً أنها تُولي اهتماماً خاصاً بالقطاع السياحي، الذي يُعد واجهة مشرقة للاقتصاد الوطني، خاصةً في ظل ما يُعانيه أصحاب المنشآت السياحية من التزامات مالية نتيجة الأزمات المركّبة التي يعاني منها؛ كالحصار والحروب وجائحة كورونا، والتي أثّرت على ديمومتهم في تسديد التزاماتهم المالية، مُستمِعاً لشرح وفد الهئية الزائِر لبعض القضايا والمشاكل التي تلقتها الهيئة من أصحاب المنشآت السياحية.

وثمّن أ. غنيم دور النيابة العامة وأهمية انفتاحها بهكذا لقاءات ضرورية في تعزيز سيادة القانون، وفتح الآفاق لإيجاد حلول مُنصفة للمشاكل الحقيقية التي يعاني منها القطاع السياحي، وهنأ النائب العام بتوليه المنصب الجديد، وأن يوفقه الله بما يخدم المجتمع الفلسطيني، ودعا لإيجاد الحلول المنصفة وبما لايؤثر على استمرارية عمل المنشآت السياحية؛ حتى يستطيعوا التعافي والوفاء بالتزاماتهم أمام أبناء شعبهم.

