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بلدية دير البلح تستعرض موازنتها المقروءة للعام 2021

04 كانون ثاني / يناير 2022 01:42

الوسطى- الرأي

عقدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة لقاءً حول الموازنة المقروءة للبلدية للعام 2021 في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وثقة المواطن بالإضافة إلى الحصول على التغذية الراجعة من الجمهور.

وأوضحت مدير الدائرة المالية خولة طينة أن الموازنة المقروءة لبلدية دير البلح تأتي في لإطار تحقيق المساءلة والشفافية وإعلام المواطنين بالأموال التي تورد إلى البلدية وكيفية صرفها.

واستعرضت بنود إيرادات البلدية والمصروفات، لافتة إلى كيفية استفادة المواطن منها من خلال زيادة المساءلة والرقابة والمجتمعية، وتحقيق المشاركة الفاعلة في إعداد الموازنات.

وأضافت أنه بعد الانتهاء من الموازنة يتم تقييم تجربتها في الموازنة المقروءة وأخذ ما يلزم من اجراءات لتحقيق نجاحات أخرى.

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