أوقاف الشمال تعقد دوره بعنوان "الفرق الإسلامية والمذاهب المعاصرة"

شمال- غزة

عقد قسم الدعوة والإرشاد/ إناث بمديرية أوقاف الشمال، دورة في علم العقيدة الإسلامية بعنوان "الفرق الإسلامية والمذاهب المعاصرة"، استهدفت موظفات القسم في المديرية، وذلك في إطار تعزيز الجانب الديني والعقائدي لدي الأخوات، بحضور مدير المديرية مرسي سلمان، ورئيس فريق العمل النسائي نعام الشرافي.

بدوره أوضح سلمان أن مديريته تسعي إلى تثقيف الجانب النسوي دينياً وتربوياً، بهدف تعزيز الجانب الإيماني، وتوعيتهن بالمخاطر المجتمعية وما ينجم عنها من آثار سلبية تهدم الأسرة المسلمة، منوهاُ بأن أدق التفاصيل اليومية والحياتية التي يعيشها المسلم تحتاج إلى أن يكون راضياً بقضاء الله وقدره.

من جهتها أوضحت الشرافي أن الدورة تهدف إلي غرس العقيدة الصحيحة والسليمة في أذهان الأخوات، لافتةً إلى أن هذا العلم يًشكل حماية ورحمة للمجتمع المسلم الملتزم، من خلال توعيته بما جاءت به العقيدة الإٍسلامية السمحاء.