وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و324 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الكلاب البوليسية ..احترافية في التفتيش وسرعة في الأداء وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تعد نظاماً خاصاً للمطبات الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية بغزة تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تعقد دوره بعنوان "الفرق الإسلامية والمذاهب المعاصرة" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات وجمعية مكة الخيرية تبحثان التعاون وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تستعرض موازنتها المقروءة للعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "النحال " يؤكد على دعم وتعزيز القطاع الخاص وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد اجتماعا لمناقشة عدة قضايا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منشآت شمال طوباس
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف الشمال تعقد دوره بعنوان "الفرق الإسلامية والمذاهب المعاصرة"

04 كانون ثاني / يناير 2022 01:45

شمال- غزة

عقد قسم الدعوة والإرشاد/ إناث بمديرية أوقاف الشمال، دورة في علم العقيدة الإسلامية بعنوان "الفرق الإسلامية والمذاهب المعاصرة"، استهدفت موظفات القسم في المديرية، وذلك في إطار تعزيز الجانب الديني والعقائدي لدي الأخوات، بحضور مدير المديرية مرسي سلمان، ورئيس فريق العمل النسائي نعام الشرافي.

بدوره أوضح سلمان أن مديريته تسعي إلى تثقيف الجانب النسوي دينياً وتربوياً، بهدف تعزيز الجانب الإيماني، وتوعيتهن بالمخاطر المجتمعية وما ينجم عنها من آثار سلبية تهدم الأسرة المسلمة، منوهاُ بأن أدق التفاصيل اليومية والحياتية التي يعيشها المسلم تحتاج إلى أن يكون راضياً بقضاء الله وقدره.

من جهتها أوضحت الشرافي أن الدورة تهدف إلي غرس العقيدة الصحيحة والسليمة في أذهان الأخوات، لافتةً إلى أن هذا العلم يًشكل حماية ورحمة للمجتمع المسلم الملتزم، من خلال توعيته بما جاءت به العقيدة الإٍسلامية السمحاء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟