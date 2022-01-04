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الداخلية بغزة تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء

04 كانون ثاني / يناير 2022 01:53

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء، للمتبقي من الحافلة السادسة + السابعة + الثامنة + التاسعة حتى الرقم (80) من كشف المسافرين رقم (2022/1).

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وبين الوزارة أن السفر سيشكل كذلك جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/4)، مؤكدة ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

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وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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