المواصلات تعد نظاماً خاصاً للمطبات الصناعية

غزة- الرأي

اعتمدت وزارة النقل والمواصلات، نظاماً خاصاً بالمطبات الاصطناعية خاضع للمواصفات والمعايير الدولية،

بدوره بين م. محمد سرور نائب مدير عام الطرق والمشاريع أنه تم عقد اجتماعين تم فيهم وضع نظام خاص بالمطبات الصناعية حيث تم من خلاله وضع معايير ومواصفات خاصة بالمطبات الاصطناعية للقضاء على العشوائية في عمل المطبات وتنظيم المسافة بينهم، منوهاً أنه تم التطرق للشروط الواجب توافرها عند انشاء المطب والأماكن المسموح والممنوع فيها عمل المطبات الاصطناعية.

وأشار م. محمد سرور أنه تم إقرار هذا النظام من خلال اللجنة المرورية المُشكلة برئاسة وزارة النقل والمواصلات وعضوية كلا من شرطة المرور ووزارة الأشغال العامة ووزارة الحكم المحلي وبلدية غزة.

وتابع سرور أنه تم الاعتماد النهائي للنظام من خلال وكيل الوزارة مع الاخذ بالحسان التعديلات المقترحة من أعضاء اللجنة، منوهاً أنه تم إحالة النظام إلى اللجنة المركزية للتصديق النهائي عليه وتعميمه على البلديات لاعتماده كمرجع للمطبات.