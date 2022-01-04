وكالة الرأي الفلسطينية حماس: انتصار أبوهواش امتداد للصمود الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية الأسير "أبو هواش" يحقق انتصاراً بعد141 يوماً من الإضراب وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق نيرانه صوب الأراضي الزراعية في خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات" تطور عدداً من مرافقها لتحسين الأداء وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير أبوحميد الى المستشفى بشكل مفاجئ وكالة الرأي الفلسطينية "معروف": المنظومة الحكومية أصبحت أكثر ثباتاً وقراراتها لصالح المواطن أولاً وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يعلن موعد انتهاء استقبال تظلمات الوظائف الإشرافية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: معبر رفح مغلق الخميس بسبب الأعياد وكالة الرأي الفلسطينية عريضة أمريكية تطالب بالإفراج عن الأسرى المضربين وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و324 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
أخبار » الأخبار الحكومية

"النقل والمواصلات" تطور عدداً من مرافقها لتحسين الأداء

04 كانون ثاني / يناير 2022 06:30

أحد المقرات التي تم تطويرها
أحد المقرات التي تم تطويرها

غزة – الرأي:

طورت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، عدداً من مرافقها الحيوية في أطار مساعيها لتحسين الأداء وتقديم الخدمة للمواطن بشكل أسرع وأسهل.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة خليل الزيان، أن التطوير يأتي من باب التسهيل على المواطنين، وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين في ذات الوقت.

ولفت إلى أنه تم تطوير دوائر الترخيص في الشمال وخانيونس ودير البلح، مبيناً أنه سيتم نقل بعض المهام والمعاملات إلى داخل مراكز "الدينموميتر" من باب سرعة إنجاز المعاملة.

بدوره، أكد مدير دائرة ترخيص الشمال أشرف مصلح، أنه تم تطوير مبنى الدائرة بما يتناسب مع الخدمة المقدمة للجمهور، وبما يساعد في أداء أفضل للموظفين، من خلال تركيب شبابيك انتظار.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟