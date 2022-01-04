"النقل والمواصلات" تطور عدداً من مرافقها لتحسين الأداء

غزة – الرأي:

طورت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، عدداً من مرافقها الحيوية في أطار مساعيها لتحسين الأداء وتقديم الخدمة للمواطن بشكل أسرع وأسهل.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة خليل الزيان، أن التطوير يأتي من باب التسهيل على المواطنين، وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين في ذات الوقت.

ولفت إلى أنه تم تطوير دوائر الترخيص في الشمال وخانيونس ودير البلح، مبيناً أنه سيتم نقل بعض المهام والمعاملات إلى داخل مراكز "الدينموميتر" من باب سرعة إنجاز المعاملة.

بدوره، أكد مدير دائرة ترخيص الشمال أشرف مصلح، أنه تم تطوير مبنى الدائرة بما يتناسب مع الخدمة المقدمة للجمهور، وبما يساعد في أداء أفضل للموظفين، من خلال تركيب شبابيك انتظار.