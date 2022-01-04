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"أبو هواش" يحقق انتصاراً بعد141 يوماً من الإضراب

04 كانون ثاني / يناير 2022 07:16

رام الله - الرأي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الثلاثاء، إن الأسير هشام أبو هواش حقق انتصاراً بـ عد141 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.

وعانى أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج، فقد كان يتعرض لغيبوبة متقطعة، كما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.

يشار إلى أن الأسير أبو هواش من دورا جنوب غرب الخليل، معتقل منذ الـ 27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

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