الزراعة: انتاج مشاريع الاستزراع السمكي سيبدأ في "إبريل"

غزة – الرأي:

كشف مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة بغزة وليد ثابت أن مشاريع الاستزراع السمكي البحري ستطرح إنتاجها من أسماك "الدنيس" في "إبريل/ نيسان" القادم بمعدل (120) طنًّا.

وصرح "ثابت" بأن معدل الاستزراع السمكي سيرتفع خلال الأشهر القادمة، بعد أن تبدأ الأقفاص البحرية في طرح إنتاجها في إبريل المقبل.

وبين أن ثلاثة أقفاص تحمل بذورًا من أسماك "الدنيس" وضعت في بحر قطاع غزة في منتصف سبتمبر الماضي في إطار مشروع من "الفاو" لتوسيع حجم إنتاج المزارع السمكية.

ولفت إلى أنه توجد ثلاث مزارع سمكية تابعة للقطاع الخاص بغزة، يغطي إنتاجها 20% من احتياج المواطنين للسمك وقيمة الاستثمار بها نحو (4) ملايين دولار.