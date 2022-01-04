"القضاء الأعلى" بغزة ينشر تنويهاً للمحامين والمواطنين

غزة – الرأي:

نشر المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة تنويهاً خاطب فيه المحامين والمواطنين، مبيناً أن دائرة التنفيذ بمحكمة بداية غزة ستبدأ العمل بآلية جديدة بدءً من يوم الأحد القادم.

وأشار المجلس إلى أنه سيتم استقبال المراجعين من قبل الموظفين وفقاً للأقسام التالية:

قسم استقبال القضايا:

▪︎يتم من خلاله استقبال القضايا الجديدة وتدقيقها وترسيمها وإعطائها ارقام متسلسلة.

▪︎عدد مقدمي الخدمة (1) موظف.

قسم استقبال العرائض:

▪︎يتم من خلاله استقبال العرائض وتدقيقها وترسيمها.

▪︎عدد مقدمي الخدمة (2) موظف.

قسم الاستعلام - أوامر الحبس - سندات الإيداع، يتم من خلاله:

أ- تقديم خدمة الاستعلام للمحامين والجمهور عن أي إجراء أو قرار في القضايا التنفيذية.

ب- تحرير أوامر الحبس.

ج- تحرير سندات الإيداع.

▪︎عدد مقدمي الخدمة (6) موظفين.

قسم مراجعة حل الإشكالات:

▪︎يتم من خلاله متابعة جميع القضايا العالقة (المكاتبات أو الطلبات أو القرارات) لدى القضاة والأقسام المختلفة.

▪︎عدد مقدمي الخدمة (3) موظفين.

ملاحظة:

- سيكون العمل وفقا للآلية الجديدة بشكل تجريبي خلال يومي غدٍ الأربعاء والخميس.

- ستفتح الدائرة أبوابها يومياً من الساعة 8:30 صباحا، وحتى 2:00 بعد الظهر

- سيقوم طاقم موظفي التلر (عدد 12 موظف) باستقبال المراجعين كل حسب الخدمة المقدمة وفقا لتوزيع الأقسام.

- سيتم برمجة واستخدام آلة تنظيم الدور الكترونيا، لتسهيل طلب الخدمة وفقا للقسم.

- سيتم نقل قسم الحجوزات والتنفيذ الجبري إلى القسم الجنوبي من الدائرة.

- سيتم نقل قسم تصوير الملفات إلى الجهة الشمالية من الصالة.

ولفت المجلس إلى أنه قد تم إجراء إعادة هندسة العمليات الإدارية والإجرائية في الدائرة من أجل المصلحة العامة ولحسن سير العمل، وسرعة تقديم الخدمة بجودة عالية لجمهور المتعاملين. متمنين لكم كل خير.

وبين أنه يسعد باستقبال الملاحظات لدى دائرة العلاقات العامة في ديوان رئيس المجلس.