الدوري الممتاز: شباب رفح يواصل نزف النقاط بتعادل مخيب مع الحوانين

واصل شباب رفح إهدار النقاط بعد تعادله مع بيت حانون الرياضي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب خان يونس البلدي، تنفيذاً للعقوبة المفروضة على الزعيم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم.

التعادل رفع رصيد "الزعيم" للنقطة 10 في المركز الثاني أمام اتحاد خان يونس بفارق الأهداف، ووصل رصيد الحوانين للنقطة 9 في المركز الرابع.

تبادل الفريقان السيطرة بداية الشوط الأول وسط محاولات لهز الشباك، وكاد محمد أبو دان يخادع حارس الحوانين عطايا جودة بتسديدة، لكن الأخير حولها إلى ركنية، رد عليه عبد الرحمن بتسديدة من خارج الصندوق علت العارضة بقليل.

واصل الفريقان الهجمات ونشط الحوانين من الجبهة اليسرى التي شكلت خطورة عن طريق ناجي النحال.

استمرت أفضلية بيت حانون معتمداً على عبد الرحمن وشاح وعاهد أبو مراحيل في المقدمة، بينما حاول شباب رفح عن طريق عبد الرحمن الحميدي وأحمد الشاعر وعماد فحجان، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية.

في الشوط الثاني عزز شباب رفح قوته الهجومية بدخول طارق أبو غنيمة.

ضغط بيت حانون الرياضي ونجح في التسجيل عن طريق ناجي النحال الذي تابع كرة مرتدة من القائم وضعها في الشباك في الدقيقة 47.

كثف شباب رفح هجماته لتعديل الكفة، لكن الدفاع كان حاضراً، وسدد أبو غنيمة كرة تعامل معها الحارس عبد الله شقفة.

في المقابل نشط الحوانين من جديد لتعزيز النتيجة، وتوغل مؤمن زيدان داخل الصندوق وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس عبد الله شقفة.

واصل شباب رفح محاولاته وعدل الكفة بتسديدة زاحفة نفذها عماد فحجان استقرت على يمين الحارس في الدقيقة 65.

استعاد الزعيم توازنه وبات الطرف الأفضل والأخطر، وكاد يعزز النتيجة في أكثر من مناسبة.

ولم تعلن الدقائق المتبقية عن جديد، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي.