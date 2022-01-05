فلسطين تحصد برونزية بطولة غرب آسيا للطائرة الشاطئية

إعلام اللجنة الأولمبية: توج المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية، امس، ببرونزية بطولة غرب آسيا، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 1 حتى 3 كانون الثاني الجاري.

وكان المنتخب الوطني الذي يضم الثنائي إبراهيم قصيعة وعبد الله العرقان، قد تألق في الدور الأول من البطولة، بعد أن فاز بلقاءين متاليين على الأردن والعراق، ليضمن التأهل للدور نصف النهائي، رغم خسارته في ثالث المواجهات أمام عمان.

وفي الدور نصف النهائي، واجه "فدائي" الطائرة الشاطئية المنتخب القطري، وخسر أمامه بشوطين نظيفين، ليتنافس أمام سورية على المركز الثالث.

وتغلبت فلسطين على سورية بنتيجة شوطين دون رد، لتحقق أول برونزية تاريخية للكرة الطائرة

وأعرب حمزة راضي، رئيس اتحاد كرة الطائرة عن سعادته بهذا الإنجاز التاريخي، والظهور المتميز لفلسطين في البطولة، مشيداً باللاعبيْن قصيعة والعرقان ومنافستهما للأدوار المتقدمة في البطولة.

وأكد أن الاتحاد سيواصل البناء على هذا الإنجاز، باستمرارية العمل على الخطة الفنية لأسرة اللعبة في شقي الوطن.