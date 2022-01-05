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خلال استقبالها وفداً من الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية

التنمية البشرية بالصحة تناقش الاحتياجات التدريبية وابتعاث أطباء للخارج

05 كانون ثاني / يناير 2022 10:15

التنمية البشرية بالصحة تستقبل وفداً من الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية
التنمية البشرية بالصحة تستقبل وفداً من الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية

غزة- الرأي

استقبل مدير عام تنمية القوى البشرية د. محمد زقوت وفداء من الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية PAMA، وذلك برئاسة الدكتور يوسف خلفة، ومنال صيام مديرة مكتب الجمعية في غزة، وبحضور طاقم مدراء تنمية القوى البشرية.


 وأوضح د. زقوت، أن الهدف من الزيارة الاستماع الى الاحتياجات التدريبية الخاصة بالوزارة والابتعاث الخارجي لعدد من التخصصات الفرعية الدقيقة مثل الأورام والصدرية وأمراض الجهاز الهضمي وذلك للاطلاع على نظم صحية متطورة وبناء كفاءة الكوادر الطبية.

كما وناقش الحضور إمكانية تقديم محاضرات للأطباء المقيمين عبر التواصل مع الخبراء فى الجمعية عبر الانترنت، فضلا عن المساهمة بتزويد الإدارة بخبراء خارجيين أثناء امتحانات البورد الفلسطيني، وتخصيص لقاء شهري مع مجلس الأورام لديهم عبر الانترنت للاستشارة حول بعض الحالات المرضية المعقدة.

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