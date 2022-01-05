نشرت وزارة المالية، إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء.
وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (330) شاحنة
استيراد عدد 321 شاحنة
تصدير عدد 9 شاحنات
معبر رفح التجاري:
استيراد 86 شاحنة تحتوي على (أسماك طازجة، فول سوداني، سمسم، أعلاف، عصائر، اسمنت، أخشاب، ورق طباعة، احذية، اكسسوارات سيارات، اكسسوارات جوال)
تصدير 6 شاحنات بطاريات تالفة وحديد خردة
كميات البترول الواردة:
استيراد 11 شاحنة سولار
استيراد شاحنتين بنزين
ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
متابعة مغادرة 482 مسافر
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