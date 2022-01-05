غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية، إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (330) شاحنة

استيراد عدد 321 شاحنة

تصدير عدد 9 شاحنات

معبر رفح التجاري:

استيراد 86 شاحنة تحتوي على (أسماك طازجة، فول سوداني، سمسم، أعلاف، عصائر، اسمنت، أخشاب، ورق طباعة، احذية، اكسسوارات سيارات، اكسسوارات جوال)

تصدير 6 شاحنات بطاريات تالفة وحديد خردة

كميات البترول الواردة:

استيراد 11 شاحنة سولار

استيراد شاحنتين بنزين

ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 482 مسافر

اتمام اجراءات جمركية لـ 488 مسافر وصلوا من الجانب المصري