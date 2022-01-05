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إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء

05 كانون ثاني / يناير 2022 10:56

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية، إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (330) شاحنة

استيراد عدد 321 شاحنة

تصدير عدد 9 شاحنات

معبر رفح التجاري:

 استيراد 86 شاحنة تحتوي على (أسماك طازجة، فول سوداني، سمسم، أعلاف، عصائر، اسمنت، أخشاب، ورق طباعة، احذية، اكسسوارات سيارات، اكسسوارات جوال)

تصدير 6 شاحنات بطاريات تالفة وحديد خردة

كميات البترول الواردة:

 استيراد 11 شاحنة سولار

 استيراد شاحنتين بنزين

ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

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