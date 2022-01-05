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الصحة تناقش آليات تعزيز برنامج البورد الفلسطيني

05 كانون ثاني / يناير 2022 11:06

الصحة تناقش آليات تعزيز برنامج البورد الفلسطيني
الصحة تناقش آليات تعزيز برنامج البورد الفلسطيني

غزة- الرأي

عقدت ادارة مجمع الشفاء الطبي لقاء عمل لبحث ومناقشة تعزيز برنامج البورد الفلسطيني ومراجعة اليات تدعيمه بالمجمع، بحضور مدير عام المجمع د.محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء والمدير الطبي د.محمد زقوت ومدير المجلس الطبي الفلسطيني د.محمد الكاشف ومدير دائرة تنمية القوى البشرية د.محمد خليل زقوت.


حيث اعتبر د. ابو سلمية ان برنامج البورد بتخصصاته المختلفة يعد أحد اهم الانجازات التي سجلتها ثورة التعليم الصحي والتي تشهدها وزارة الصحة منذ سنوات، مشيرا الى ان مجمع الشفاء يفخر كونه من العناوين الرئيسة في احتضان تلك البرامج التدريبية وصقل مهارات الكادر الطبي القادر على تطوير مفردات العمل المختلفة وما يعكسه ذلك على جودة الخدمة الصحية المقدمة.


وخلال اللقاء تم الاستماع الى أراء المنسقين واقتراحاتهم لتدعيم البرنامج وفي نهاية الاجتماع تم تسجيل الملاحظات على سير البرنامج وطرح الخطط التطويرية على ان يتم مناقشتها في المجلس الطبي الفلسطيني بالتعاون مع تنمية القوى البشرية.

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