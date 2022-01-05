جودة البيئة تناقش مشروع مدارس مستدامة بيئياً مع التعليم

غزة- الرأي

نفذت طواقم وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة زيارة لوزارة التربية والتعليم، لبحث سبل التعاون والشراكة بين الطرفين فيما يخص نشر وتعزيز الوعي البيئي بين طلاب المدارس والمعلمين ممثلي الأندية البيئية، وبحث الٱليات اللازمة لتنفيذ مشروع مدارس مستدامة بيئيا على مستوى ٥٠ مدرسة حكومية في جميع محافظات قطاع غزة.



حيث ضم وفد الزيارة كلا من مدير عام وحدة التخطيط والتوعية د.منذر سالم، ومدير دائرة التوعية م.خالد أبو غالي، والمرشدة البيئية أ.اسراء جبر، في حين كان في استقبال الوفد كلا من رئيس قسم الصحة المدرسية أ.مازن البطنيجي ومدير دائرة التثقيف الصحي د.عبد الكريم المجدلاوي.



وناقش الطرفان خلال الزيارة سبل التعاون المشترك وطرق تنفيذ مشروع مدارس مستدامة بيئياً بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وسلطة المياه وجودة البيئة.



في حين تم التطرق خلال الاجتماع لسبل تفعيل مشروع مدارس مستدامة بيئياً بما يضمن تعزيز التوعية البيئية بين طلاب المدارس، كما تم مناقشة تفعيل الأندية البيئية واعداد مسابقة بيئية على مستوى مدارس قطاع غزة على أن يتم إطلاق البرنامج بدءاً من 1 فبراير القادم.



كما تم الاتفاق على تنفيذ أيام تدريبية لمعلمي الصحة والبيئة ورؤساء الأندية البيئية في المدارس على قطاعين يشمل شمال وجنوب قطاع غزة، على ان يتم تدريبهم من قبل خبراء سلطة المياه وجودة البيئة في مواضيع المياه والبيئة.



بدوره أشار مدير عام وحدة التخطيط والتوعية د. منذر سالم بأن التوعية البيئية لطلاب المدارس ولرؤساء الأندية البيئية أمر هام ويؤدي الى تعزيز الوعي البيئي لكافة فئات المجتمع بما يعزز الواقع البيئي، ويصب في صالح تحقيق التنمية البيئية المستدامة.



كما أشار د.يوسف إبراهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة بأن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة سلطة المياه وجودة البيئة لتعزيز الوعي البيئي والشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية بما يرفع مستوى الوعي البيئي ويحسن الواقع البيئي.