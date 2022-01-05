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"عيادة حجازي" تُقدم أكثر من 4 آلاف خدمة طبية خلال ديسمبر

05 كانون ثاني / يناير 2022 11:31

"عيادة حجازي" تُقدم أكثر من 4 آلاف خدمة طبية خلال ديسمبر

غزة- الرأي

قدَّمت عيادة حجازي التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أكثر من  4 آلاف خدمة طبية خلال شهر ديسمبر الماضي لعام 2021م عبر أقسامها المختلفة.

وأظهر تقرير إحصائي لإنجازات أقسام عيادة حجازي أن العيادة قدمت 4 آلاف و233 خدمة طبية للمواطنين من حملة التأمينات العسكرية والمدنية، حيث استقبلت 1827 حالة خلال الشهر المنصرم.

وبيّن أن قسم التمريض قدَّم الخدمة لـ 199 مواطناً في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 1373 مواطناً، فيما قدَّم قسم العيون التابع للعيادة 926 خدمة.

وأوضح التقرير أن قسم المختبر قدم الخدمة 528 مواطناً، في حين قدم قسم الطب العام 873 ،وقدم قسم الإسعاف والطواري الخدمة ل 30 حالة، وقدم قسم طب الأطفال والتخصصات الأخرى الخدمة ل364 حالة خلال شهر ديسمبر الماضي.

يذكر  أن عيادة حجازي تُقدم خدمات طبية متنوعة مكونة من عدة تخصصات منها الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والعيون والأطفال والطب البديل.

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