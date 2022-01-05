وزارة الاسرى تشارك في وقفة ابتهاجاً بانتصار الأسير هشام أبو هواش

غزة- الرأي

شاركت وزارة الاسرى والمحررين بالتعاون مع تعليم شرق غزة في وقفة ابتهاجاً بانتصار الأسير هشام أبو هواش بعد أن خاض اضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر مدة 141 يوماً .

وشارك في الوقفة أ. نبيل حجاج نائب مدير عام العلاقات العامة والاعلام والدكتور عبد الفتاح أبو جهل مدير الأنشطة بالوزارة وأ. مازن نور الدين مدير التعليم في شرق غزة وعددا كبيرا من العاملين في المديرية .

وقال حجاج، أن انتصار أبو هواش، الذي جاء رفضًا للاعتقال الإداري، يؤكد دون شك أن الكف قادر على مواجهة المخرز، وأن الإرادة الفلسطينية والتصميم على أخذ الحق لا بد أن تنتصر، وأردف قائلا: لقد نال هشام حريته بأمعائه الخاوية، رغم المرض ورغم الألم والجوع.

ومن جهته، بارك أ. نور الدين انتصار أبو هواش الذي حققه بأمعائه الخاوية مؤكد وقوفهم جميعا خلف الاسرى وقضية العادلة، مشيراً بأن انتصار الأسير أبو هواش هو انتصار للشعب الفلسطيني، وتعبير مباشر عن إرادة شعب مصمم على الحرية والاستقلال.

يذكر أن الأسير هشام أبو هواش (40 سنة)، من بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقل في27 من شهر أكتوبر من العام الماضي، وأصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات منها 52 شهراً رهن الاعتقال الإداري.