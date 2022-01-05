وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى تشارك في وقفة ابتهاجاً بانتصار الأسير هشام أبو هواش وكالة الرأي الفلسطينية وفد من حماس يختتم زيارته لإيران وكالة الرأي الفلسطينية "عيادة حجازي" تُقدم أكثر من 4 آلاف خدمة طبية خلال ديسمبر وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن بدء تقديم الطلبات للمنح الدراسية في تركيا وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تناقش مشروع مدارس مستدامة بيئياً مع التعليم وكالة الرأي الفلسطينية تدهور كبير على صحة الأسير المريض ناصر أبو حميد وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تنفذ جولة ميدانية لضبط التعديات بمنطقة وادي غزة وكالة الرأي الفلسطينية ملك الأردن يبحث هاتفياً مع المستشار الألماني القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش آليات تعزيز برنامج البورد الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2156) الاربعاء5 يناير 2022
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع تعليم شرق غزة..

وزارة الاسرى تشارك في وقفة ابتهاجاً بانتصار الأسير هشام أبو هواش

05 كانون ثاني / يناير 2022 11:34

وزارة الاسرى تشارك في وقفة ابتهاجاً بانتصار الأسير هشام أبو هواش
وزارة الاسرى تشارك في وقفة ابتهاجاً بانتصار الأسير هشام أبو هواش

غزة- الرأي

 شاركت وزارة الاسرى والمحررين بالتعاون مع تعليم شرق غزة في وقفة ابتهاجاً بانتصار الأسير هشام أبو هواش بعد أن خاض اضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر مدة 141 يوماً .
وشارك في الوقفة أ. نبيل حجاج نائب مدير عام العلاقات العامة والاعلام والدكتور عبد الفتاح أبو جهل مدير الأنشطة بالوزارة وأ. مازن نور الدين مدير التعليم في شرق غزة وعددا كبيرا من العاملين في المديرية .
وقال حجاج، أن انتصار أبو هواش، الذي جاء رفضًا للاعتقال الإداري، يؤكد دون شك أن الكف قادر على مواجهة المخرز، وأن الإرادة الفلسطينية والتصميم على أخذ الحق لا بد أن تنتصر، وأردف قائلا: لقد نال هشام حريته بأمعائه الخاوية، رغم المرض ورغم الألم والجوع.
ومن جهته، بارك أ. نور الدين انتصار أبو هواش الذي حققه بأمعائه الخاوية مؤكد وقوفهم جميعا خلف الاسرى وقضية العادلة، مشيراً بأن انتصار الأسير أبو هواش هو انتصار للشعب الفلسطيني، وتعبير مباشر عن إرادة شعب مصمم على الحرية والاستقلال.
يذكر أن الأسير هشام أبو هواش (40 سنة)،  من بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقل في27 من شهر أكتوبر من العام الماضي، وأصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات منها 52 شهراً رهن الاعتقال الإداري.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟