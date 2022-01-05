"المستشفى الجزائري" يُقدم أكثر من 7 آلاف خدمة خلال ديسمبر

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري التابع لمديرية الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 7 آلاف و257 خدمةً طبيةً خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى الجزائري أن قسم العلاج الطبيعي قدَّم 786 خدمة فيما قدمت عيادة الأسنان 900 خدمة.

وأشارت إلى أن الأقسام الداخلية قدمت 547 استمارة طبية، بينما قدَّم قسم المختبر 1572 خدمة وقسم الأشعة 993 خدمة وقسم التمريض 1622 خدمة، في حين جرى تقديم 837 وصفة طبية.

وأكد مدير المستشفى الجزائري العقيد د. إحسان قديح أن الأطقم الطبية في المستشفى استقبلت 4 آلاف و349 حالة ما بين عسكري ومدني من سكان المحافظة خلال الشهر المنصرم.

ولفت إلى أن قسم الأطفال استقبل 577 حالة، ومبيت أطفال 69 حالة، فيما استقبلت عيادات الجراحة 884 حالة وعيادة النساء والولادة 322 حالة، بينما استقبل قسم الاستقبال 1034 وعيادات الباطنة 589 حالة، وحالات أخرى 800 حالة وتم اجراء 22 عملية جراحية.

وبين أن الحالات التي استقبلها المستشفى تنوعت بين "مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.