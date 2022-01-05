عمليات الشرطة تفتتح دورة بعنوان "كيفية استخدام الخرائط"

غزة- الرأي

افتتحت إدارة العمليات والاتصالات بالشرطة بالتعاون مع وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة، أمس الثلاثاء، دورة بعنوان "كيفية استخدام الخرائط في العمل الشرطي" بمشاركة 20 ضابطاً وعنصراً من منتسبي أقسام العمليات في المحافظات والإدارات بقاعة الشهيد توفيق جبر بمقر مدينة عرفات للشرطة.

وأكد محاضر الدورة النقيب حسام أحمد أن الدورة تستهدف تدريب العاملين في أقسام العمليات في إدارات الشرطة والمحافظات لتطوير أدائهم في كيفية استخدام الخرائط خلال المهام الشرطية والتواصل مع العناصر في الميدان".

وأشار إلى أن الدورة ستعقد بواقع 20 ساعة تدريبية، وستتناول جوانب عدة أبرزها:التعرف على أنواع الخرائط واستخداماتها, التدريب على استخدام برنامج Art Maps في إسقاط الخرائط, ومهارات عملية للتعامل مع الخرائط ضمن العمل الشرطي.

جدير بالذكر أن وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة تنظم العديد من الدورات التدريبية والتخصصية وورش العمل في مختلف المجالات المطلوبة في العمل لتعزيز وتطوير قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم .