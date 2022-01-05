"ثابت":120 طناً من أسماك الدنيس ستطرح في إبريل القادم

غزة- الرأي

قال مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة، م. وليد ثابت :"إن مشاريع الاستزراع السمكي البحري ستطرح إنتاجها من أسماك الدنيس في إبريل/ نيسان القادم بمعدل (120) طنًّا.



وقال ثابت: إن معدل الاستزراع السمكي سيرتفع خلال الأشهر القادمة، بعد أن تبدأ الأقفاص البحرية في طرح إنتاجها في إبريل المقبل، مبيناً أن ثلاثة أقفاص تحمل بذورًا من أسماك الدنيس وضعت في بحر قطاع غزة في منتصف سبتمبر الماضي في إطار مشروع من "الفاو" لتوسيع حجم إنتاج المزارع السمكية، وأن الإنتاج المتوقع (120) طنًّا.



وحسب ثابت، يوجد ثلاث مزارع سمكية تابعة للقطاع الخاص بغزة، يغطي إنتاجها 20% من احتياج المواطنين للسمك وقيمة الاستثمار بها نحو (4) ملايين دولار.