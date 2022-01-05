السياحة تناقش آليات تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير سوق القيسارية الأثري

غزة- الرأي

ناقشت لجنة الحفاظ وتطوير المباني التاريخية والتى ترأسها وزارة السياحة والآثار آليات تنفيذ مشروع صيانة وترميم مبني سوق القيسارية المملوكي وبيت فرح الأثري ،ووضع الحلول المقترحة وسبل ازالة التعديات والمعالجة القانونية لها.



وبين د. جمال ابوريده مدير عام الآثار بالوزارة ان المرحلة الثانية تشمل أعمال ترميم الجدران وسقف السوق الأثري. واوضح ابوريده ان مشاريع الحفاظ فى البلدة القديمة تتم بالتعاون مع عدة جهات شريكة وهى بلديه غزة ،والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية،مبينا ان مشروع تطوير القيسارية بدعم وتمويل من مؤسسة “بركات” ترست الدولية البريطانية .



واضاف ابوريده ان مشاريع الترميم والصيانة للمعالم والبيوت الأثرية فى غزة القديمة تهدف للحفاظ على الأماكن المهددة بالاندثار ، داعيا إلى تعزيز و تضافر الجهود التوعوية والإرشادية بأهمية سوق القيسارية وهو الوحيد المتبقى في قطاع غزة والذي تم تشييده في العصر المملوكى، ويعانى منذ سنوات من تعديات غير مشروعه وقله وعى من قبل المواطنين والتجار بأهميته التاريخية.



والجدير ذكره ان لجنة الحفاظ انجزت المرحلة الأولى من ترميم البنية التحتية للسوق وتبليط الممر الرخامي الأثري وتمديد شبكات الإتصال .



واوضح ابو ريدة مواصلة الوزارة التشبيك والتعاون مع المؤسسات المختصة والجهات الدولية المانحة في الحفاظ على المعالم الاثرية في قطاع غزة وحمايتها من التعديات والتخريب وتنفيذ مشاريع ترميم للمعالم الاثرية كى تبقى شاهده على تطور وارتقاء الحضارة الفلسطينية للإجيال فى كافة الحقب الزمنية .