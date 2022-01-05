النائب العام يُشيد بدور هيئة المعابر وتسهيل حركة المواطنين

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، في ديوانه، بحضور مدير عام النيابة الدكتور ماهر المصري، وفداً من هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية، يرأسه مدير عام الهيئة العميد فؤاد أبو بطيحان، مثمناً الدور الوطني الهام للهيئة في تنظيم عمل معابر قطاع غزة، والتي تشكل شريان الحياة للقطاع من حيث حركة المواطنين والبضائع التجارية الصادرة والمستوردة ، وحفظها لكرامة المواطن الغزي وتسهيل حركته من خلال المعابر، وخدمة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.



وأكد المستشار النحال على تواصل التعاون المشترك، وتذليل أي عقبات تعترض المواطنين في عملية خروجهم ودخولهم من وإلى القطاع؛ بما يدعم صمود المواطن، ويعزز قيمة الوطن في عقول وأذهان المواطنين المسافرين وزوّار القطاع، وتوفير بيئة عمل مناسبة داخل هذه المعابر؛ لتسهيل حركة المسافرين والبضائع وتيسيرها.



من جانبه، أبدَى العميد أبو بطيحان عظيم شكره وامتنانه لمواصلة النيابة العامة دعمها وشراكتها البنّاءة مع مكونات منظومة العدالة؛ باعتبارها الحارس الأمين على أمن المجتمع واستقراره، داعياً للنائب العام بدوام بالتوفيق والسداد في ما يخدم مصلحة الوطن وأمن المواطن وترسيخ العدالة في المجتمع الفلسطيني.