"المدهون" يهنئ عائلة الأسير أبو هواش بعد انتصاره

غزة- الرأي

هنأ وكيل وزارة الأسرى والمحررين أ. بهاء الدين المدهون عائلة الأسير هشام أبو هواش بمناسبة انتصاره في المعركة التي خاضها في إضرابه عن الطعام والتي استمرت لمدة "141" يوما، وانتزاع قرار تجميد اعتقاله الإداري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع زوجة الأسير هشام أبو هواش، ثمن فيه صمود زوجها أمام غطرسة وعنجهية الاحتلال، مشيرا بأنه قدم نموذجا من الثبات والصمود، والتحدي الذي نال على أثره حريته.



وأشار المدهون، أن الحرية هي حق كل أسير ضحى بحياته وأسرته، وترك أبنائه من أجل الوطن، وعلى الجميع من أبناء شعبنا أن يبذل كل ما لديه من قوة لنصرة الأسرى ونيل حريتهم، وفضح جرائم الاحتلال بحقهم .

يشار أن الأسير أبو هواش "49" عاما من بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقل في أكتوبر العام الماضي، وأصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات منها 52 شهراً رهن الاعتقال الإداري، وقد خاض معركة الإضراب عن الطعام لمدة "141" يوما لإنهاء ملف اعتقاله الإداري، ونيل حريته.