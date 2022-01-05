وزارة الأسرى تحذر من تدهور صحة الأسير ناصر أبو حميد

غزة- الرأي

حذرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة من خطورة الوضع الصحي الذى وصل إليه الأسير المريض ناصر أبو حميد (49 عاما) من مخيم الأمعري في رام الله، والمحكوم بالسجن 7 مؤبدات وخمسين عاماً.



وأوضحت، ان الأسير أبو حميد يعانى من تبعات عملية استئصال لورم سرطاني على الرّئة خضع لها خلال أكتوبر من العام الماضي، وتم نقله أمس الثلاثاء بشكل مفاجئ إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي بعد ارتفاع شديد في درجة الحرارة ويوضع الأن على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وأضافت، تعرض أبو حميد لإهمال طبي متعمد (قتل بطيء) نفّذتها إدارة سجون الاحتلال بحقّه على مدار الشهور الماضية، أدّت إلى تفاقم وضعه الصّحي والكشف المتأخر عن إصابته بالمرض، حيث كان يعانى في بداية الأمر من آلام في صدره إلى أنّ تبين بأنه مصاب بورم على الرئة.



وحملت الوزارة إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد مطالبه بضرورة الإفراج الفوري والعاجل عنه، ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة ادخال أطباء متخصصين لتشخيص حالته وبضرورة متابعة وضعه الصحي الخطير.



يذكر أن الأسير ناصر، هو من بين خمسة أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسّجن مدى الحياة، وكان الاحتلال قد اعتقل أربعة منهم عام 2002 وشقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد.