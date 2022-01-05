وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الشبابي الفصائلي" يدعو لمقاطعة الاحتلال على كافة الأصعدة وكالة الرأي الفلسطينية تدهور خطير جدًا على الوضع الصحيّ للأسير ناصر أبو حميد وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يقر بالإجماع تقرير لجنة الداخلية بشأن المخدرات وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مجمع الشفاء يجري عمليتي قسطرة دماغية نوعية وكالة الرأي الفلسطينية 10 وفيات و332 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب المياومة غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بخان يونس تُنفذ 1578 مهمة خلال 2021م وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من تدهور صحة الأسير ناصر أبو حميد وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" يهنئ عائلة الأسير أبو هواش بعد انتصاره
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الأسرى تحذر من تدهور صحة الأسير ناصر أبو حميد

05 كانون ثاني / يناير 2022 12:28

وزارة الأسرى تحذر من تدهور صحة الأسير ناصر أبو حميد
وزارة الأسرى تحذر من تدهور صحة الأسير ناصر أبو حميد

غزة- الرأي

حذرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة من خطورة الوضع الصحي الذى وصل إليه الأسير المريض ناصر أبو حميد (49 عاما) من مخيم الأمعري في رام الله، والمحكوم بالسجن 7 مؤبدات وخمسين عاماً.


وأوضحت، ان الأسير أبو حميد يعانى من تبعات عملية استئصال لورم سرطاني على الرّئة خضع لها خلال أكتوبر من العام الماضي، وتم نقله أمس الثلاثاء بشكل مفاجئ إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي بعد ارتفاع شديد في درجة الحرارة ويوضع الأن على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وأضافت، تعرض أبو حميد لإهمال طبي متعمد (قتل بطيء) نفّذتها إدارة سجون الاحتلال بحقّه على مدار الشهور الماضية، أدّت إلى تفاقم وضعه الصّحي والكشف المتأخر عن إصابته بالمرض، حيث كان يعانى في بداية الأمر  من آلام في صدره إلى أنّ تبين بأنه مصاب بورم على الرئة.


 وحملت الوزارة إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد مطالبه بضرورة الإفراج الفوري والعاجل عنه، ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة ادخال أطباء متخصصين لتشخيص حالته وبضرورة متابعة وضعه الصحي الخطير.


يذكر أن الأسير ناصر، هو من بين خمسة أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسّجن مدى الحياة، وكان الاحتلال قد اعتقل أربعة منهم عام 2002 وشقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟