الشرطة النسائية بخان يونس تُنفذ 1578 مهمة خلال 2021م

خان يونس- الرأي

نفذّت إدارة الشرطة النسائية بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة 1584 مهمة خلال عام 2021 الماضي.

وأظهر تقرير إحصائي لدائرة الشرطة النسائية بمحافظة خان يونس أنها استقبلت "1584 " شكوى وإفادة خلال العام الماضي، مبينةً أنه ثم تحويل "12 " قضية للنيابة العامة ، كما تم حل "125 " قضية بشكل ودي .

ونفذّت إدارة الشرطة النسائية "108" فعالية ًونشاطًا، و "58" مهمة إحضار مشروحات، و"21" مهمة فض شغب، بالإضافة إلى تأمين "21 " لجنة امتحانات.

وبينّت الشرطة النسائية في تقريرها السنوي أنه تم التحقيق في "199" قضية سرقة، و"64" قضية خلاف عائلي عرضت عليهم خلال تلك الفترة، كما تعاملت مع "289" قضية متنوعة, وأوضح التقرير مشاركة الشرطة النسائية في "144" مهمة تفتيش و"21" مهمة ترحيل نزيلات.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة النسائية بخان يونس شاركت في "82 "مهمة مساعدة مواطنات، و"48 "مهمة تأمين نظارات، و"102 "مهمة تأمين محكمة شرعية، و"21" مهمة تأمين بنك فلسطين والمشاركة في "4" مهام تأمين حفل تخرج جامعة الأقصى .