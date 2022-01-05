وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الشبابي الفصائلي" يدعو لمقاطعة الاحتلال على كافة الأصعدة وكالة الرأي الفلسطينية تدهور خطير جدًا على الوضع الصحيّ للأسير ناصر أبو حميد وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يقر بالإجماع تقرير لجنة الداخلية بشأن المخدرات وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مجمع الشفاء يجري عمليتي قسطرة دماغية نوعية وكالة الرأي الفلسطينية 10 وفيات و332 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب المياومة غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بخان يونس تُنفذ 1578 مهمة خلال 2021م وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من تدهور صحة الأسير ناصر أبو حميد وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" يهنئ عائلة الأسير أبو هواش بعد انتصاره
أخبار » الأخبار الحكومية

الشرطة النسائية بخان يونس تُنفذ 1578 مهمة خلال 2021م

05 كانون ثاني / يناير 2022 12:35

الشرطة النسائية بخان يونس تُنفذ 1578 مهمة خلال 2021م
الشرطة النسائية بخان يونس تُنفذ 1578 مهمة خلال 2021م

خان يونس- الرأي

نفذّت إدارة الشرطة النسائية بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة 1584 مهمة خلال عام 2021 الماضي.

وأظهر تقرير إحصائي لدائرة الشرطة النسائية بمحافظة خان يونس أنها استقبلت "1584 " شكوى وإفادة خلال العام الماضي، مبينةً أنه ثم تحويل "12 " قضية للنيابة العامة ، كما تم حل "125 " قضية بشكل ودي .

ونفذّت إدارة الشرطة النسائية "108" فعالية ًونشاطًا، و "58" مهمة إحضار مشروحات، و"21" مهمة فض شغب، بالإضافة إلى تأمين "21 " لجنة امتحانات.

وبينّت الشرطة النسائية في تقريرها السنوي أنه تم التحقيق في "199" قضية سرقة، و"64" قضية خلاف عائلي عرضت عليهم خلال تلك الفترة، كما تعاملت مع "289" قضية متنوعة, وأوضح التقرير مشاركة الشرطة النسائية في "144" مهمة تفتيش و"21" مهمة ترحيل نزيلات.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة النسائية بخان يونس شاركت في "82 "مهمة مساعدة مواطنات، و"48 "مهمة تأمين نظارات، و"102 "مهمة تأمين محكمة شرعية، و"21" مهمة تأمين بنك فلسطين والمشاركة في "4" مهام تأمين حفل تخرج جامعة الأقصى .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟