المالية: صرف رواتب المياومة غدًا الخميس

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب المياومة عن شهر أكتوبر الماضي غداً الخميس.

وقالت الوزارة، إن صرف الرواتب سيتم عبر كافة فروع بنك البريد، وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة كورونا.