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المالية: صرف رواتب المياومة غدًا الخميس

05 كانون ثاني / يناير 2022 12:55

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب المياومة عن شهر أكتوبر الماضي غداً الخميس.

وقالت الوزارة، إن صرف الرواتب سيتم عبر كافة فروع بنك البريد، وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة كورونا.

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