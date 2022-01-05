المالية: صرف رواتب المياومة غدًا الخميس

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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05 كانون ثاني / يناير 2022 12:55
غزة - الرأي
أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب المياومة عن شهر أكتوبر الماضي غداً الخميس.
وقالت الوزارة، إن صرف الرواتب سيتم عبر كافة فروع بنك البريد، وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة كورونا.
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