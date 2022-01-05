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الصحة: مجمع الشفاء يجري عمليتي قسطرة دماغية نوعية

05 كانون ثاني / يناير 2022 01:19

الصحة: مجمع الشفاء يجري عمليتي قسطرة دماغية نوعية
الصحة: مجمع الشفاء يجري عمليتي قسطرة دماغية نوعية

غزة- الرأي

تمكن فريق القسطرة القلبية بمجمع الشفاء الطبي، وخلال اليومين الماضيين، من إنقاذ حياة مريضين بعد أن أصيبا بجلطات دماغية، وصلا على إثرها إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وذكر د. محمد حبيب رئيس قسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء الطبي بغزة، أنه واستمراراً للعمليات النوعية التي بدأها القسم في إجراء القسطرة الدماغية العاجلة نهاية العام الماضي 2021، فإنه تم إذابة تخثر دموي من الدماغ باستخدام العلاج لدى سيدة مسنة تبلغ من العمر 75 عاماً وصلت مساء أول أمس الإثنين تعاني من جلطة دماغية.

فيما تم إجراء عملية قسطرة دماغية وشفط للتخثر الدموي بعد استخدام العلاج لرجل يبلغ من العمر 53 عاماً، عقب وصوله صباح أمس الثلاثاء مصاباً بجلطة دماغية حادة أدت إلى عدم تمكنه من الكلام إلى جانب فقدان الحركة في الأطراف.

وأوضح د. حبيب أن المريضين تمكنا من الحديث وتحريك الأطراف بشكل كامل، وأنهما يرقدان حالياً في المستشفى لاستكمال العلاج والاستشفاء.

وأشار د. حبيب إلى أن العمليتين تأتي بعد إجراء نحو 14 عملية قسطرة دماغية أجريت بنجاح خلال العام 2021.

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