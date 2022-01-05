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بلدية دير البلح تواصل العمل بمشروع صيانة الأرصفة

05 كانون ثاني / يناير 2022 02:02

بلدية دير البلح تواصل العمل بمشروع صيانة الأرصفة
بلدية دير البلح تواصل العمل بمشروع صيانة الأرصفة

الوسطى- الرأي

أكدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة استمرار العمل بمشروع صيانة الأرصفة بدير البلح ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة- النافذة السادسة - دعم قطاع الحكم المحلي للاستجابة لآثار جائحة كورونا حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 40%.


وأوضح م.هاني بن سعيد رئيس قسم الصيانة أنه تم عمل بلاط أرصفة وصيانة بلاط أرصفة لمساحة 470م2، فيما تم تركيب  حجر جبهة لمساحة 30 متر طولي .


وبين أن أعمال الصيانة تمت في منطقة المعسكر، شارع عكيلة بجوار مدارس الوكالة، دوار محمود أبو سمرة، شارع تونس، بجوار وأمام برج الزمالك، شارع المزرعة، شارع أبراج عين جالوت، أمام مسجد بلال بن ربح بشاره تونس، مشيراً أن أعمال الصيانة ستشمل مناطق أخرى.

271420095_3126751340937073_9156400563833103014_n بلدية دير البلح تواصل العمل بمشروع صيانة الأرصفة بلدية دير البلح تواصل العمل بمشروع صيانة الأرصفة 271440511_3126751730937034_1119481273394132609_n
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