بلدية دير البلح تواصل العمل بمشروع صيانة الأرصفة

الوسطى- الرأي

أكدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة استمرار العمل بمشروع صيانة الأرصفة بدير البلح ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة- النافذة السادسة - دعم قطاع الحكم المحلي للاستجابة لآثار جائحة كورونا حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 40%.



وأوضح م.هاني بن سعيد رئيس قسم الصيانة أنه تم عمل بلاط أرصفة وصيانة بلاط أرصفة لمساحة 470م2، فيما تم تركيب حجر جبهة لمساحة 30 متر طولي .



وبين أن أعمال الصيانة تمت في منطقة المعسكر، شارع عكيلة بجوار مدارس الوكالة، دوار محمود أبو سمرة، شارع تونس، بجوار وأمام برج الزمالك، شارع المزرعة، شارع أبراج عين جالوت، أمام مسجد بلال بن ربح بشاره تونس، مشيراً أن أعمال الصيانة ستشمل مناطق أخرى.