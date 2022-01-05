بلدية غزة تجري صيانة لمركزي هولست ورشاد الشوا

غزة- الرأي

ضمن رؤية المجلس البلدي لتفعيل وتطوير المراكز الثقافية التابعة للبلدية أجريت أعمال صيانة لمركزي رشاد الشوا الثقافي غرب المدينة وهولست الثقافي شرقًا ضمن مشروعين منفصلين نفذا بهدف الحفاظ عليهما كمعالم ثقافية للمدينة وتطويرها لخدمة المستفيدين من أنشطتهما المختلفة.



وتندرج أعمال الصيانة والتطوير ضمن رؤية المجلس البلدي للارتقاء بمراكز البلدية الثقافية لخدمة المجتمع وتعزيز دورها وحضورها الثقافي والحفاظ عليها كمعالم ثقافية.

وطرحت البلدية مناقصة في الصحف المحلية ووسائل الإعلام لجلب شركاء من القطاع الخاص لإدارة مركز رشاد الشوا الثقافي ضمن رؤيتها لتعزيز وتفعيل دور المراكز الثقافية وانطلاقاً من سياستها في الشراكة مع القطاع الخاص.



أعمال صيانة

وشملت أعمال التطوير والصيانة: إجراء صيانة عاجلة لجدران مركز رشاد الشوا الخارجية، حيث تعرضت جدران المبنى للتآكل وتكشف مناطق في جدران بفعل العوامل الخارجية وقدم المبنى الذي يقارب عمره نحو 40 عاماً ولم تجرى له صيانة منذ إنشائه، حيث تم معالجة المناطق المتكشفة بمواد خاصة لحماية الحديد ودهان الواجهتين الغربية والجنوبية للمبنى بمساحة إجمالية بلغت نحو 3000 متر مربع، بمادة طلاء إسمنتية حافظة للجدران لتوحيد لون الجدران وحمايتها من العوامل الطبيعية الخارجية.



كما شملت أعمال صيانة المبنى أيضاً؛ صب طبقة من الخرسانة الرغوية وتركيب ألواح عازلة لحفظ سقف القاعة الجانبية الصغرى من الجهة الغربية من عوامل الرطوبة، وصيانة 8 حمامات في المبنى وتركيب ستائر للمسرح الرئيس والقاعات الجانبية، وتركيب شبكة إنترنت للمبنى تغطي كافة مناطق المركز، وإجراء صيانة للكهرباء في داخل المبنى، إضافة إلى تركيب يافطة خارجية.



ونفذ المشروع بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بقيمة إجمالية بلغت نحو 30 ألف يورو، وهو صيانة عاجلة وجزئية لمبنى مركز رشاد الشوا وسيتبعه مشاريع صيانة وتطوير في مرحلة أخرى.

تعشيب الملعب

وفي ذات السياق أجرت البلدية أعمال صيانة وتطوير لمركز هولست الثقافي، حيث تم تعشيب أرضية معلب المركز بعشب صناعي بمساحة إجمالية نحو 600 متراً مربعاً بهدف تحسين وضع الملعب وخدمة جمهور المركز.



كما تم إجراء الصيانة للمدرجين الشمالي والجنوبي ودهان الجدران والمدرجات، وتركيب شبك حراري علوي كغطاء للملعب، وإحاطة الملعب بسور من الحديد بارتفاع بلغ نحو 6 أمتار، وإجراء الصيانة لبعض المناطق المتآكلة في المبنى ودهانها وصيانة ألعاب الأطفال، وصيانة بعض الممرات.



وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع نحو 43 ألف يورو بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.



وكانت بلدية غزة قد اعادت مطلع العام 2020، افتتاح الصالة الرياضية بمركز هولست، ضمن مذكرة تفاهم وقعتها مع مؤسسة إسماعيل للتنمية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص في الارتقاء بواقع المراكز الثقافية.



يذكر أن بلدية غزة تمتلك 5 مراكز ثقافية وهي مركز رشاد الشوا، ومركز هولست، ومركز إسعاد الطفولة، والمكتبة العامة، وقرية الفنون والحرف التي تعرضت للتدمير بفعل قصف الاحتلال وتسعى البلدية لإعادة اعمارها من جديد.

