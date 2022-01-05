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الاجتهاد الفقهي بالأوقاف يعقد لقاءً علمياً للتعريف بقانون الوقف

05 كانون ثاني / يناير 2022 02:20

الاجتهاد الفقهي بالأوقاف يعقد لقاءً علمياً للتعريف بقانون الوقف
الاجتهاد الفقهي بالأوقاف يعقد لقاءً علمياً للتعريف بقانون الوقف

غزة- الرأي

عقدت أمانة مجلس الاجتهاد الفقهي في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاءً علمياً بعنوان " التعريف بقانون الوقف وشرح معياره الشرعي, وذلك في إطار الارتقاء بأداء الفريق البحثي والسعي نحو النهوض بإمكاناته ومقدراته العلمية والعملية بما يناسب مهامه.


وشارك في اللقاء كل من نائب رئيس مجلس الاجتهاد الفقهي د. شكري علي الطويل، وأمين المجلس وعميد كلية الدعوة الإسلامية د. عبد الله أبو عليان، وفضيلة قاضي المحكمة العليا الشرعية الشيخ عمر نوفل.


واستعرض الطويل تاريخ وواقع الوقف في قطاع غزة, ومدى التزام الوزارة بتطوير الوقفيات والاستفادة منها لسد الاحتياجات المختلفة للوقف، وكذلك التحديات التي تواجه الوقفيات المختلفة في القطاع، وسبل الارتقاء بها.


بدوره تحدث نوفل عن الوقف من الناحية الشرعية موضحًا أساسه وماهيته وأنواعه, و آليات إثباته وتوثيقه، إضافة إلى بعض الأحكام الشرعية المتعلقة به كالشروط المعتبرة في الوقف والواقف والموقوف عليه، وأحكام نظارة الوقف، وبيان أهمية استقلالية الوقف إداريًا وماليًا ومحاسبيًا، وصيانة الوقف، ومصارف الوقف وآلياتها.


وتناول أبو عليان خلال اللقاء أبرز مستجدات عمل المجلس، في ظل اتساع مساحة العمل بعد إقرار نظام التأصيل الشرعي للمعاملات الحكومية المستجدة، وكذلك القضايا المقرر إنجازها خلال عام 2022م تزامنًا مع الانطلاقة الجديدة للمجلس.


وأعرب عن شكره وتقديره لـ د. شكري الطويل والقاضي عمر نوفل، على تفضلها بإلقاء المحاضرة القيِّمة للفريق البحثي والتي أثرت معلوماتهم وارتقت بمقدراتهم، مشيداً في الوقت ذاته بجهود فريق البحث العلمي في إنجاز العديد من المسائل الفقهية خلال الفترة الماضية.

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