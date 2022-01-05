التنمية البشرية بالصحة تناقش ممارسات التغذية العلاجية مع جامعة الأزهر

غزة- الرأي

ناقش مدير عام تنمية القوى البشرية د. محمد زقوت تعزيز ممارسات التغذية العلاجية لدى أخصائيي التغذية، وذلك خلال لقائه بوفد من مؤسسة إسناد التابعة لجامعة الازهر برئاسة د. ايهاب نصر رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بجامعة الأزهر، د. أحمد نجم عميد كلية العلوم الصحية ، م.سليمان حمادة منسق مشروع إسناد.



وخلال اللقاء أشاد د. زقوت بأهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصحية بهدف تبادل الخبرات التدريبية والبحثية، إضافة الى إعداد برامج تدريبية تستهدف تخصص التغذية السريرية، لما لها أثر كبير على جميع المرضى.

وأضاف د. زقوت أن برنامج التغذية السريرية المتبع في وزارة الصحة، هو برنامج مهم وله شقين الجانب الأول أننا مجتمع يافع يؤثر فيه العادات الغذائية ولدينا أنظمة الصحة المدرسية والتثقيف الصحي ولدينا خطة للعمل مع الصحة المدرسية ودائرة التثقيف الصحي حول طرق التغذية، أما الجانب الثاني وهو التغذية السريرية والتي يجب ممارستها من جانب الطاقم الطبي.

بدوره تحدث د. ايهاب نصر عن الخدمات التي تقدمها مؤسسة إسناد فيما يخص مشروع التغذية العلاجية والممول من الاتحاد الأوروبي، وما تقدمه المؤسسة من رحلات للجامعات الاوروبية لتلقى التدريب وسعيها نحو تطوير مختبرات التغذية بتجهيزات جيدة، لافتاً إلى ضرورة التعاون لتوفير رعاية صحية شاملة لجميع المرضى وفق معايير عالمية، والاستفادة من الخبرات العالمية والناجحة لتدريب طلاب الجامعة مبينا ً تواصلهم مع جامعة نورث كارولينا وإمكانية تقديم محاضرات فى عدة موضوعات مختلفة.

وفي نهاية اللقاء أبدى الطرفان رغبتهم في التعاون والتدريب في مجال التغذية السريرية لما لها أثر إيجابي على صحة المجتمع.