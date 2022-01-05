" الحتة" يستقبل وفدا من المديرية العامة للإصلاح والتأهيل

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة وفدا من المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل برئاسة اللواء علاء الهندي، حيث هنأ الوفد المستشار الحتة بتوليه مهام منصبه الجديد وكيلا لوزارة العدل.

وأشاد المستشار الحتة بالعلاقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدا على تعزيزها وتطويرها، بحيث نلمس في المستقبل القريب آثارا أعظم في مجال حفظ حقوق النزلاء، ودمجهم في المجتمع بعد تأهيلهم عبر البرامج المختصة.

من جانبه، أشار اللواء الهندي إلى دور وزارة العدل شديد الأهمية في تعزيز حالة حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وإرساء قيم العدالة في المجتمع الفلسطيني.

كما أشاد بالعلاقة الوثيقة الخاصة التي تربط وزارة العدل بمراكز الإصلاح والتأهيل، والتعاون والتنسيق الدائم من أجل دعم حالة حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومراكز التوقيف. وتم التأكيد على العمل الدائم والتنسيق المثمر لإصلاح وتأهيل النزلاء لدمجهم في المجتمع ليكونوا لبنات في بناء المجتمع وحفظه واستقراره.